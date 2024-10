Alatri – Controlli straordinari dei Carabinieri: i risultati

Prosegue l’attività degli uomini dell’Arma di Alatri che negli ultimi giorni hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.Nei comuni di Alatri, Fiuggi, Guarcino e Veroli, sono stati eseguite specifiche attività di controllo da parte dei militari, le cui risultanze operative hanno consentito di deferire in stato di libertà 2 persone per “guida sotto l’influenza dell’alcool” e 1 persona per “porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto abusivo di armi e munizioni”, di segnalare alla competente Autorità 4 persone quali “assuntori di sostanza stupefacente per uso non terapeutico”, con contestuale sequestro amministrativo di grammi 3 di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” e grammi 4 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Nel corso dei servizi sono stati controllati 120 veicoli, identificate 150 persone, avanzata 1 proposta di Foglio di Via Obbligatorio a carico di persona ritenuta socialmente pericolosa, elevate 10 sanzioni per violazioni di norme al C.D.S., effettuate 8 perquisizioni personali e ispezionati vari luoghi di ritrovo dei giovani e 8 esercizi di pubblico intrattenimento.Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, che continuerà anche nel prossimo futuro al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza.

