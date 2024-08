Alatri – Controlli straordinari dei Carabinieri: i risultati

Prosegue l’attività dei Carabinieri di Alatri che negli ultimi giorni hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.Nei comuni di Alatri (FR), Fiuggi (FR), Trivigliano (FR) e Veroli (FR), si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari, le cui risultanze operative hanno consentito di deferire in stato di libertà 1 persona per guida sotto l’influenza dell’alcool e 3 persone per violazione del così detto “daspo Willy”, segnalare alla competente Autorità 7 persone quali assuntori di sostanza stupefacente per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di grammi 8 di “Hashish” e grammi 2 di “cocaina”. Inoltre a carico di una persona “sospetta” è stata irrogata la proposta di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per anni 3.Obiettivo principale dei controlli straordinari la vigilanza sulle abitazioni lasciate incustodite, per la partenza in ferie dei proprietari, nel centro urbano e nelle aree, anche periferiche, maggiormente colpite da furti, per prevenire la consumazione di reati predatori. Particolare attenzione è stata posta nella vigilanza del centro abitato del comune di Veroli, in occasione del notevole afflusso di persone per i “Fasti Verulani”.In particolare durante i controlli alle zone periferiche del comune di Veroli, un giovane sorpreso con fare sospetto in orario notturno è stato allontanato con FVO, ed a suo carico, non avendo fornito contezza del motivo della presenza in località diversa dal luogo di abituale dimora, è stata inoltrata alla Questura di Frosinone la proposta per il divieto di ritorno in quel centro per anni 3. I militari hanno posto l’attenzione anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti, controllando i punti di ritrovo dei giovani, anche per impedire il verificarsi di episodi di “cattiva movida”. In tale contesto tre giovani sono stati sorpresi in orario notturno, in tre distinte circostanze, all’interno di esercizi pubblici del comune di Veroli e segnalati all’A.G. per la violazione “daspo Willy” emesso dal Questore di Frosinone, atteso che il provvedimento dell’Autorità di P.S. impone alle persone controllate, pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, il divieto di accedere o stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici ubicati nel comune di Veroli dalle ore 18.00 alle ore 06.00.Importanti risultati sono stati conseguiti nel campo del contrasto alle sostanze stupefacenti dove, nel corso di mirati controlli eseguiti in orario serale e notturno nei giorni 2, 3 e 4 agosto , sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone 7 giovani sorpresi con modiche quantità di sostanze stupefacenti di vario tipo, destinati ad uso personale.Nel corso dei servizi, complessivamente sono stati controllati 120 veicoli, identificate 150 persone ed ispezionati 8 esercizi di pubblico intrattenimento, effettuando nei casi sospetti 8 perquisizioni personaliI controlli alla circolazione stradale, con posti di controllo sulle principali vie di comunicazione, hanno consentito di elevare 10 contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada e ritirare una patente di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri , intervenuti in occasione di un sinistro stradale che vedeva coinvolte due autovetture, a seguito di verifica del tasso alcolemico effettuato a mezzo di apparecchio etilometro a carico dei conducenti, accertava che uno di questi, un 40enne di Alatri, aveva un tasso 3 volte superiore ai limiti di legge, per cui veniva sanzionato con il ritiro della patente di guida e segnalato all’A.G..Incessante è stata l’attività messa in atto dalla Compagnia Carabinieri di Alatri, con l’impiego di 20 militari e 8 pattuglie, che ha consentito un servizio a largo raggio su tutto il territorio di competenza fornendo un’adeguata cornice di sicurezza e prevenzione e intervenendo laddove sono stati riscontrati illeciti di qualsiasi natura.Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, che continuerà anche nel prossimo futuro in considerazione dell’ingente flusso turistico durante la stagione estiva, al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone.

Correlati