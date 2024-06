Alatri – Controlli dei Carabinieri. Identificate 100 persone e controllati 80 veicoli

Prosegue l’attività degli uomini dell’Arma di Alatri che negli ultimi giorni hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.Nei comuni di Alatri, Fiuggi, Vico nel Lazio e Veroli, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari, le cui risultanze operative hanno consentito di segnalare alla competente Autorità 2 persone quali assuntori di sostanza stupefacente per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di grammi 3 di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”. Inoltre è stata irrogata 1 proposta di foglio di via obbligatorio, elevate 10 contravvenzioni per violazioni di norme al C.D.S. ed effettuate 6 perquisizioni personali. Complessivamente, nel corso dei servizi, sono stati controllati 80 veicoli ed identificate oltre 100 persone, nonché sono stati controllati luoghi di ritrovo dei giovani ed 8 esercizi di pubblico intrattenimento.Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, che continuerà anche nel prossimo futuro in considerazione dell’aumento del flusso turistico in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza alla popolazione

Correlati