Alatri, Controlli dei Carabinieri: i risultati

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei militari dell’Arma di Alatri che, negli ultimi giorni, hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.

Nei comuni di Alatri, Fiuggi, Guarcino, Trevi nel Lazio e Vico nel Lazio, si è dato corso a controlli messi in atto per la prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare attenzione ai reati predatori ed al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti. I controlli eseguiti in orario serale e notturno hanno consentito di denunciare in stato di libertà n.1 persona per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, con contestuale sequestro di 3 coltelli ed una possente mazza in legno; segnalare n.1 persona alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Inoltre, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, un conducente è stato sorpreso alla guida di una autovettura con il tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, motivo per il quale è stato deferito alle autorità competenti per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro della patente di guida. Complessivamente nel corso dei servizi sono stati controllati n.66 veicoli, identificate n.110 persone ed elevate n.6 contravvenzioni per violazioni alle norme del C.D.S.. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai luoghi di ritrovo dei giovani effettuando verifiche agli esercizi di pubblico intrattenimento.

I servizi straordinari di prevenzione, svolti nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno con l’obiettivo di rendere questo territorio sempre più sicuro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO