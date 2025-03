ALATRI, CONTROLLI DEI CARABINIERI: I RISULTATI

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Alatri, hanno incrementato i servizi di vigilanza e controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati in genere, nonché contrastare il fenomeno del consumo di alcool e droghe.

In Alatri, i Carabinieri del NORM controllavano un 30enne del luogo, notato aggirarsi a piedi nel centro cittadino con fare sospetto. A seguito di perquisizione, il predetto veniva trovato in possesso di grammi 0,20 di sostanza stupefacente del tipo “crack”, sottoposta a sequestro amministrativo.

In Fiuggi i militari della locale Stazione, controllavano un 47enne di Anagni, che veniva sorpreso alla guida di una utilitaria con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla norma, motivo per il quale la patente di guida gli veniva immediatamente ritirata.

Entrambi i soggetti sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa.

In Veroli, una pattuglia del NORM, durante la notte dello 24 marzo scorso, fermava un’autovettura con a bordo due soggetti del circondario, con precedenti di polizia, i quali si aggiravano con fare sospetto e senza giustificato motivo nella zona residenziale della località Castelmassimo. Gli stessi venivano proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Veroli per anni 3.