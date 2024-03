Alatri – Controlli dei Carabinieri: ecco i risultati

Proseguono i controlli straordinari dell’Arma di Alatri che nel fine settimana ha implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere con particolare riferimento al contrasto dei reati predatori.

Nei comuni di Alatri, Fumone, Trivigliano, Torre Cajetani e Vico nel Lazio, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari con l’ausilio di una unità cinofila dei Carabinieri di Roma Ponte Galeria, le cui risultanze operative hanno consentito di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone 1 persona per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti”, segnalare 3 persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. I particolari servizi effettuati per il contrasto ai reati predatori hanno consentito di inoltrate la proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio a carico di 4 persone che, gravate da precedenti di polizia specifici e controllati in contesti diversi fuori dai luoghi di abituale residenza, non hanno fornito contezza della loro presenza in quelle zone.

Nel complesso, durante i servizi sono stati controllati 87 veicoli, identificate 119 persone, elevate 6 contravvenzioni per violazioni di norme al C.D.S. (ritirata anche una patente di guida per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) e verificati n.8 esercizi di pubblico intrattenimento e luoghi di ritrovo dei giovani. Nei casi sospetti la Polizia Giudiziaria operante, anche con l’ausilio dell’unità cinofila, ha effettuato varie perquisizioni personali e veicolari

Tali servizi rappresentano l’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio e fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza alla cittadinanza.

Da una parte l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, come da direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone, e dall’altra la collaborazione dei cittadini. Infatti, a seguito delle numerose segnalazioni di persone o veicoli sospetti pervenuti al numero di emergenza “112”, i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno svolto numerosi interventi e verifiche prevenendo e contrastando la commissioni di reati predatori.

COMUNICATO STAMPA