Alatri – Controlli dei Carabinieri: 3 persone segnalate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e guida con patente sospesa

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei militari dell’Arma di Alatri che, negli ultimi giorni, hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.

Nel fine settimana, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Ponte Galeria (RM); i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno svolto controlli straordinari nel centro abitato di Alatri per la prevenzione dei reati predatori e il contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luogo di ritrovo della movida. I controlli eseguiti in orario serale e notturno hanno consentito di segnalare alla Prefettura di Frosinone due giovani di Alatri trovati in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale. Inoltre, nel coso dei controlli alla circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone poiché sorpreso alla guida di un’autovettura senza avere la patente di guida in quanto “sospesa”.

I controlli, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno riguardato anche i luoghi di ritrovo dei giovani; sono stati ispezionati n.5 esercizi pubblici senza accertare irregolarità.

Complessivamente nel corso dei servizi sono stati controllati n.31 veicoli, identificate n.75 persone ed elevate n.3 contravvenzioni per violazioni alle norme del C.D.S..

I servizi straordinari di prevenzione, svolti nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno con l’obiettivo di rendere questo territorio sempre più sicuro.

COMUNICATO STAMPA