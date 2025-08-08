Alatri – Controlli dei Carabinieri: 3 patenti ritirate, 2 auto sequestrate e 3 persone segnalate

Continuano i controlli sulla circolazione stradale da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Alatri per verificare il possesso dei requisiti per la conduzione dei veicoli a motore. Nei giorni scorsi nell’ambito di preordinati servizi eseguiti nei comuni di Alatri e Veroli sono state ritirate 3 patenti di guida e sequestrati in via amministrativa 2 autovetture.

In particolare ad Alatri un 30enne del luogo, dopo essere incorso in via Aldo Moro in un sinistro stradale mentre era alla guida della sua autovettura Ford Focus in cui riportava lesioni, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti e dello stato di ebrezza alcolica, per cui al termine dei controlli gli veniva ritirata la patente di guida e l’autovettura sottoposta a sequestro.

A Veroli i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile nel corso dei controlli agli occupanti di una autovettura DR rivenivano una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per la quale segnalavano alla Prefettura di Frosinone il passeggero 35enne per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Nella circostanza il conducente del veicolo, un 30enne del sorano, si rifiutava di sottoporsi all’accertamento per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, per cui gli veniva ritirata la patente di guida ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel corso di controlli alla circolazione stradale operati sulla via Casilina, i militari sorprendevano un 45enne di Alatri che, gravato dal FVO con divieto di ritorno a Frosinone, proveniva dal capoluogo ciociaro alla guida di una autovettura Fiat Idea. Nel corso del controllo, poiché sorgevano dubbi sulle condizioni psicofisiche, veniva sottoposto agli accertamenti per verificare l’assunzione di stupefacenti ma poiché rifiutava gli veniva ritirata la patente di guida ed il veicolo affidato al legittimo proprietario.

I continui servizi straordinari di controllo del territorio attuati dall’Arma di Alatri, con particolare attenzione anche alla sicurezza stradale, testimoniano l’impegno costante dei Carabinieri per garantire elevati livelli di sicurezza per i cittadini.