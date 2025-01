Alatri – Controlli congiunti dei Carabinieri della Compagnia di Alatri e degli agenti del Comando di Polizia Locale

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio la Polizia Locale di Alatri ha partecipato, in funzione di supporto, alle attività di controllo straordinario poste in essere dalla Compagnia dei Carabinieri di Alatri. Gli operatori di Polizia Locale hanno garantito il servizio di supporto con due pattuglie che, coordinate con i militari della Compagnia di Alatri, hanno proceduto a esperire controlli appiedati dei Vicoli del Centro Storico, controlli di Polizia Stradale e controlli amministrativi a diverse attività di somministrazione. L’attività ha garantito di fermare e identificare più di cento persone, verificare più di 40 veicoli ed elevare diverse sanzioni amministrative. L’attività di controllo straordinario posta in essere si inquadra in un’ottica di sempre maggiore collaborazione tra la Compagnia dei Carabinieri di Alatri e il Comando di Polizia Locale di Alatri, collaborazione che ha la finalità di migliorare gli standard di sicurezza urbana per tutta la cittadinanza. Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Nicola Bucciarelli, sottolinea la propria soddisfazione per la professionalità e la competenza dimostrate dai suoi uomini nelle operazioni svolte e come il Comando di Alatri dimostri ancora una volta il proprio impegno giornaliero in favore della sicurezza della collettività.

