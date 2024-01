Alatri – Controlli alla circolazione stradale: trovato con l’hashish rifiuta gli accertamenti, ritirata la patente

I Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno proceduto al ritiro di una patente di guida ai sensi dell’art.187 del Codice della Strada con sequestro del veicolo ai fini della confisca.Nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale, disposti dal Comando Compagnia di Alatri per la prevenzione e repressione di quelle violazioni al Codice della Strada causa di gravi incidenti, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, alla via Aldo Moro, ha proceduto al controllo di un’autovettura Citroen condotta da un uomo di Alatri. Poiché il conducente appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, i militari hanno approfondito le verifiche rinvenendo circa 9 grammi di hashish. Alle contestazioni circa l’uso della sostanza stupefacente per uso personale, l’uomo rifiutava di sottoporsi agli accertamenti tossicologici per cui veniva sanzionato per il “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, con il ritiro immediato della patente di guida ed il sequestro dell’autovettura ai fini della confisca. In relazione alla detenzione illecita dello stupefacente, sottoposto a sequestro amministrativo, il conducente è stato anche segnalato alla Prefettura di Frosinone per l’applicazione delle sanzioni previste per l’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

comunicato stampa