ALATRI, CONSEGNATI SETTE ALLOGGI ERP DOPO ANNI DI STALLO

Giovedì 3 aprile presso il Palazzo Comunale di Alatri, sono stati consegnati sette alloggi di Edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto in graduatoria durante una seduta pubblica alla quale hanno partecipato il Sindaco Maurizio Cianfrocca, il commissario straordinario dell’Ater di Frosinone, on. Antonello Iannarilli e l’Assessore al Patrimonio, Giorgio Tagliaferri, coadiuvati dai tecnici del Comune e dell’Ater. Un epilogo positivo di un iter portato avanti in sinergia, che ha visto l’amministrazione comunale impegnata a rispondere concretamente al fabbisogno abitativo della città. Attraverso un lavoro minuzioso di riorganizzazione, portato avanti dall’assessorato al Patrimonio, finalizzato innanzitutto alla pubblicazione della graduatoria, lo scorso novembre, dopo nove anni di stallo e successivamente all’assegnazione degli alloggi di ERP.

Le parole del sindaco Cianfrocca:

“Quello di giovedì è stato un giorno di grande soddisfazione per la nostra comunità. Dopo anni di attesa e una situazione ferma da troppo tempo, siamo finalmente riusciti a sbloccare le prime assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questo risultato, tanto atteso dai cittadini, è il frutto di un intenso e complesso lavoro portato avanti con determinazione dagli uffici competenti. Voglio esprimere un sincero ringraziamento all’Assessore all’Urbanistica e Patrimonio, Giorgio Tagliaferri, al responsabile dell’ufficio Patrimonio del Comune di Alatri, Ing. Francesco Stavole, e a tutto l’ufficio Patrimonio per l’impegno e la professionalità dimostrati. Un ringraziamento particolare anche al commissario Ater – Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica -, On. Antonello Iannarilli, per il prezioso contributo in questo percorso. L’assegnazione di queste case rappresenta solo un primo passo. Il nostro impegno continua per garantire a tutti il diritto a un’abitazione dignitosa e per sbloccare ulteriori assegnazioni nel prossimo futuro. Continuiamo a lavorare insieme, per una Alatri più giusta e più vicina ai bisogni dei cittadini”

Le parole del Commissario straordinario Iannarilli:

“È con grande piacere che, in qualità di commissario straordinario dell’Ater, abbia potuto assistere ad un atto di così grande importanza, non solo per la comunità di Alatri, ma anche per l’Ente: l’evidenza che la collaborazione ed il lavoro in sinergia sono cruciali ed essenziali per raggiungere esiti positivi e concreti per i cittadini dei nostri territori. Il nostro impegno è focalizzato quotidianamente a predisporre tutti gli interventi e le azioni necessari affinché si offra il miglior servizio possibile ai cittadini dei nostri territori. Ringrazio il sindaco Cianfrocca, l’Assessore Tagliaferri, gli uffici comunali e quelli Ater per il grande impegno profuso e per l’ottimo risultato raggiunto. Sono fiducioso che questa sia la strada giusta da percorrere per restituire la centralità e la dignità che il nostro Ente merita”.

Le parole dell’Assessore al Patrimonio Giorgio Tagliaferri:

“Il nostro impegno è quello di mettere a disposizione degli aspiranti assegnatari quanti più alloggi possibile, siano essi di proprietà comunale che dell’Ater di Frosinone. Il mio doveroso ringraziamento va, innanzitutto, al sindaco Maurizio Cianfrocca e al commissario straordinario dell’Ater, On. Iannarilli, per la disponibilità e la collaborazione dimostrata; in secondo luogo al responsabile del settore del Comune di Alatri, Ing. Francesco Stavole e agli uffici della manutenzione e del patrimonio. Poter esaudire il desiderio di una famiglia di avere un alloggio e chiamare un luogo ‘casa’ è emozionante, perché questo è il vero scopo della politica: impegnarsi e trovare soluzioni alle istanze concrete dei cittadini. Continuiamo con il nostro lavoro, certi che raggiungeremo ulteriori importanti traguardi”.