Alatri – Conferenza Stampa Progetto DesTEENazione

Presentazione progetto “DesTEENazione Desideri in azione – Comunità Adolescenti”. Il Distretto Socio Assistenziale FR A con Alatri Comune Capofila è risultato uno tra i 60 vincitori sul territorio nazionale del bando DesTEENAzione, mirato alla creazione di Spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti e finanziato a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027. Il progetto sperimentale è di durata triennale e si caratterizza per un approccio fortemente innovativo, volto a fornire servizi integrati ai ragazzi e alle ragazze, nonché alle loro famiglie ed alla intera comunità, finalizzati a promuovere l’autonomia dei preadolescenti e degli adolescenti, la partecipazione e la capacità di agire nei propri contesti di vita, lo sviluppo delle potenzialità, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali. L’Istituto degli Innocenti di Firenze (IDI) è incaricato dell’accompagnamento tematico con funzione di indirizzo scientifico e metodologico; l’attuazione delle attività fa capo ad un Coordinatore Strategico Programmatico del Distretto socio assistenziale FR A e a due coordinatori tecnici responsabili delle diverse azioni, che vedranno impegnati numerosi professionisti dell’ambito educativo, psicologico e sociale in un lavoro di équipe multidisciplinare da svolgere in stretta collaborazione con i servizi e gli Enti del territorio. È prevista l’istituzione di un Tavolo di lavoro Adolescenti per il Patto Educativo Territoriale, e la costituzione di due organismi di partecipazione denominati Comitato di Consultazione dei Beneficiari e Comitato di Gestione Paritetico. Le Linee di Azione finanziate dal progetto prevedono: • attività di aggregazione e accompagnamento socioeducativo; • educativa di strada; • patti educativi di comunità e progetti Get Up di riconciliazione tra scuola e territorio, quali esperienze trasformative di utilità sociale e partecipazione; • azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico e attivazione di misure per il rientro nel percorso formativo (Accompagnamento formazione-lavoro, Formazione Mestieri) • accompagnamento e supporto alle figure genitoriali; • accompagnamento psicologico e promozione dell’intelligenza emotiva dei ragazzi/e; • tirocini di inclusione. Lo Spazio Multifunzionale di esperienza sarà allestito presso i locali di Palazzo Stampa, storico complesso situato nel centro storico di Alatri, e sarà aperto con ampia flessibilità oraria, garantendo la fruizione di spazi differenziati e specifici in base ai diversi bisogni; sarà presente un servizio di portierato/sorveglianza tale da consentire sia l’accesso libero che la partecipazione ad attività programmate, su base individuale o di gruppo, in modo del tutto gratuito a tutti i ragazzi/e tra gli 11 e i 18 anni. La presentazione ufficiale del progetto avrà luogo Mercoledì’ 4 giugno alle ore 10,30 presso la Biblioteca del Comune di Alatri attraverso: – una Conferenza Stampa – il lancio dello Spot (con proiezione in simultanea ovunque sia possibile) Il sito di riferimento del progetto a livello nazionale, da poter consultare per informazioni generali è https://www.desteenazione.it/; per qualsiasi domanda rispetto all’attuazione sul territorio e per avere maggiori dettagli sul progetto specifico, i referenti dell’Ufficio di Piano del Distretto Fr A sono a disposizione e provvederanno a ricontattare direttamente chiunque ne faccia richiesta attraverso l’indirizzo info@distrettosocioassistenziale.org.

Comunicato stampa a firma del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Il Sindaco del Comune di Alatri Dott.ssa Daniela Faraone Dott. Maurizio Cianfrocca