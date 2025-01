Alatri – Conferenza: “La Shoah dei ragazzi. Dall’espulsione dalla scuola ai campi di concentramento- 1938-1945” relatore dott. Enrico Zuccaro

Il Comune di Alatri al fine di celebrare il Giorno della Memoria ha organizzato una conferenza dal titolo “La Shoah dei ragazzi. Dall’espulsione dalla scuola ai campi di concentramento- 1938-1945” relatore dott. Enrico Zuccaro. L’evento è programmato il giorno mercoledì 29 gennaio alle ore 10.30 nella sala conferenze “Carlo Costantini” della biblioteca comunale “Luigi Ceci”.

Il relatore, lauree in Giurisprudenza e Scienze della Amministrazione; giornalista pubblicista dal 1997, da sempre impegnato nel settore della divulgazione storica; autore di tre libri sulla seconda guerra mondiale. Dal 2012 al 2020 ha collaborato col punto Einaudi di Frosinone, presentando numerosi volumi di storici contemporanei con i quali ha poi collaborato. Da anni sta studiando la Shoah e più in generale il razzismo e l’antisemitismo. Ha curato due mostre fotografiche, una sul campo di concentramento di Dachau; l’altra su quello triestino di San Sabba.

L’iniziativa cade in un anno molto importante per la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz che coincide anche con l’ottantesimo della liberazione d’Italia. E’ importante conservare integra la memoria di quanto accaduto nei terribili anni della seconda guerra mondiale, afferma il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni. Non dobbiamo in nessun modo dimenticare le parole di Primo Levi che ha affermato “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire“. Abbiamo un dovere morale, conclude il consigliere delegato alla cultura, di tramandare ai nostri ragazzi la conoscenza di questi tristi avvenimenti che hanno distrutto la vita di milioni di persone.

COMUNICATO STAMPA