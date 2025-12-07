Alatri, concluse le procedure per la selezione dei professionisti s cui affidare l’aggiornamento del PRG

L’esito dell’avviso pubblico, bandito per selezionare professionisti a cui affidare il lavoro tecnico per la redazione dell’adeguamento del Piano regolatore vigente, si è concluso con l’affidamento delle competenze all’associazione professionale “COFFICE – studio di architettura e urbanistica”.

Le parole dell’Assessore all’Urbanistica FdI, Giorgio Tagliaferri: “Prosegue il percorso intrapreso per l’aggiornamento e la revisione del Piano Regolatore cittadino. Parliamo di un atto importante perché si tratta di un documento ormai risalente al 1962 che necessita un adeguamento capace di rispondere alle rinnovate esigenze dei cittadini e di accompagnare la crescita del territorio, con l’obbiettivo primario di migliorare le qualità della città e del suo territorio per un buon abitare. Anziché puntare su nuove espansioni, l’attenzione si è spostata sulla rigenerazione della città esistente, la cosiddetta “Città Recente”, promuovendo la sostenibilità urbana e ambientale come principi trainanti. Un processo che si distingue per un approccio integrato, caratterizzato da una maggiore partecipazione attiva della comunità e dall’adozione di modelli innovativi di collaborazione tra settore pubblico e privato, delineandosi come una delle sfide più complesse e strategiche contemporanee. Siamo solo all’inizio ma l’impegno di questa amministrazione e del partito che rappresento dimostrano che raggiungere risultati concreti per il miglioramento della nostra città, non soltanto è ipotizzabile ma soprattutto fattibile. Ringrazio per il lavoro svolto gli uffici del settore Urbanistica e in particolare il Responsabile, il geometra Amerigo Brocco”.