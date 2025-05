Alatri – Completamento parcheggio San Francesco, aggiudicata la gara d’appalto

“Completamento parcheggio S. Francesco aggiudicata la gara d’appalto! Al termine di un lungo e complesso lavoro, iniziato con il nostro mandato, nella giornata odierna il responsabile dell’ufficio tecnico ing. Testa ha pubblicato con determina n. 1230 l’aggiudicazione dei lavori. Per il completamento del parcheggio sono previsti i seguenti interventi :

– Realizzazione scala antincendio con strutture in ferro da realizzare sul lato Ovest del parcheggio con sistemazione dell’area con battuto di stabilizzato calcareo .

– Realizzazione di pergolato con strutture in ferro da realizzare sul terrazzo del parcheggio con utilizzo di pannelli fotovoltaici sulla copertura

– Chiusura di alcuni tratti delle pareti esterne con tamponature in muratura e intonaci REI 120

– Verniciatura delle tamponature e dei setti in calcestruzzo con colore “Avorio”

– Ringhiere di protezione dei tratti aperti sui vari livelli del parcheggio con ringhiere in ferro zincato .

– Rivestimento delle strutture in c.a. a vista ( mensole , cornicioni) con scossalina in lamiera

verniciata con colore “Grigio Perla “

– Pavimentazione delle superfici interne dei tre piani sottostrada con calcestruzzo granagliato

– Posa di un tetto verde pensile sulla copertura del blocco ascensore in c.a. già realizzato

– Piantumazione di essenze arboree autoctone (Leccio e Acero) in corrispondenza del

prospetto principale. Un ringraziamento per il lavoro svolto alla mia struttura dei lavori pubblici ed a tutti i professionisti coinvolti per riconsegnare alla città un’opera fondamentale ed attesa da molti anni che allevierà in maniera sostanziale la richiesta di parcheggi a ridosso del nostro centro storico”.

Comunicato stampa Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse

