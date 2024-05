Alatri, Comitato San Benedetto e Campoli: “Al Cup oltre centro persone in fila, disagi gravi”

“Ancora gravi disagi ai Cup dell’ospedale San Benedetto di Alatri. Dal nostro primo sopralluogo ai due Centri unici di prenotazione, risalente a circa una settimana, abbiamo constatato altre gravi anomalie al servizio. Tantissimi cittadini, addirittura un centinaio, sono stati costretti ad andare via per tornare il giorno dopo e completare le operazioni di pagamento. E poi emerge un continuo blocco dei terminali che causa danni ai pazienti che devono fare prelievi, alcuni dei quali a digiuno da ore. Leggiamo sulla stampa di articoli di finanziamenti, tutti da verificare tra l’altro, alla struttura del San Benedetto ma ancora zero risposte sui tanti disservizi dell’ospedale dell’area nord della provincia di Frosinone: auspichiamo interventi rapidi e risolutivi. Mentre la politica è ferma, i disagi ai pazienti aumentano ogni giorno”. Così in una nota congiunta il comitato San Benedetto di Alatri e il sindaco di Fumone, Matteo Campoli.

COMUNICATO STAMPA