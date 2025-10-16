Alatri – Colto a fare il pieno di gasolio, un arresto per furto aggravato

Succede tutto nelle prime ore del mattino nella periferia di Veroli. Un 46enne della provincia, aveva deciso di fare il pieno di carburante, nello specifico di gasolio, senza che il proprietario ne fosse a conoscenza. Così, da alcuni mezzi pesanti parcheggiati all’interno di un cantiere edile, utilizzando un tubo in plastica per l’estrazione del combustibile, riempie 4 taniche di gasolio, circa 250 litri, le carica su di un’utilitaria, anch’essa risultata rubata nel comune di Sora, e poi si reca in località Castelmassimo del comune di Veroli dove voleva far “spesa” presso un negozio di orto frutta. La missione, per sua sfortuna, non va a buon fine poiché in quel medesimo istante, una pattuglia dei Carabinieri di Alatri lo sorprende con le mani nel sacco, o meglio nella cesta della frutta. I Carabinieri lo bloccano e all’atto del controllo trovano il pesante carico a bordo, dai cui accertamenti emerge che lo stesso era stato da poco asportato da un cantiere edile nei pressi dell’ospedale di Frosinone, “risucchiato” letteralmente dai serbatoi dei mezzi pesanti. Immediate sono scattate le manette per il soggetto che non era nuovo a tali azioni. L’uomo, in attesa di processo di convalida, è stato portato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Piena soddisfazione dei proprietari della refurtiva per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri; agli stessi veniva restituito quanto trafugato.

Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia CC di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma.

E obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO