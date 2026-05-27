Alatri, Cianfrocca: “Serve un totem interattivo al Presidio Sanitario San Benedetto”

“Raccogliendo le segnalazioni e i disagi quotidianamente vissuti dai cittadini presso il centro prelievi del Presidio Sanitario ‘San Benedetto’ di Alatri, ho ritenuto opportuno richiedere alla Azienda l’installazione di un totem interattivo per la gestione automatizzata delle accettazioni e delle prenotazioni.

Nelle prime ore del mattino, infatti, si registrano spesso lunghe attese e situazioni di disordine legate alla formazione di elenchi cartacei, con inevitabili disagi per l’utenza e criticità anche sotto il profilo della privacy.

L’introduzione di un sistema digitale, già presente in molte strutture sanitarie italiane, consentirebbe di migliorare l’organizzazione degli accessi, ridurre le code e semplificare le procedure per i cittadini, garantendo al tempo stesso un servizio più efficiente e moderno.

Si tratta di un intervento concreto che rappresenterebbe un importante segnale di attenzione verso il territorio e verso le esigenze quotidiane dei cittadini”.

Il Sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca