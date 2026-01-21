Alatri – Celebrazioni di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale

Alatri, – Lunedì 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale d’Italia, si è svolta presso la Concattedrale di San Paolo Apostolo di Alatri la tradizionale funzione eucaristica, celebrata dal parroco Don Walter Martiello. La cerimonia ha visto la partecipazione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della città, guidati dal Comandante Dott. Nicola Bucciarelli, insieme al Sindaco Maurizio Cianfrocca, al Presidente del Consiglio Comunale Sandro Vinci, al consigliere delegato alla Polizia Locale, Ivan Dell’Uomo e numerose autorità civili e militari, tra cui il neo insediato Comandante della Tenenza di Fiuggi, Dott. Luigi Tommasi, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri, Capitano Leonardo Rosano, il Comandante della Stazione Carabinieri di Alatri, Luogotenente Giovanni Invelito, il Comandante della Stazione Carabinieri di Guarcino, Maresciallo Roberto Campoli, e rappresentanti della Polizia Provinciale di Frosinone e di diverse associazioni nazionali: Bersaglieri, Carabinieri, Finanzieri, Polizia Penitenziaria, Arma Aeronautica e Ufficiali in congedo d’Italia.

Particolarmente significativa è stata la presenza di ex appartenenti al Corpo di Polizia Locale, tra cui Giorgio Cataldi, Fabrizio Giannantonio, Carlo Maddaleni e Bruno Mariani, memoria storica e operativa del Corpo.

Alla funzione eucaristica è seguita la cerimonia di conferimento delle Decorazioni Regionali per il lungo servizio a 9 operatori della Polizia Locale, di cui 7 con 25 anni di servizio e 2 con 15 anni di servizio: Vice Comandante – Commissario Donatella Cocco; Vice Commissario Aggiunto Giancarlo Giuseppe Fiorini; Soprintendenti Capo: Monica Rosa Girolami, Mara Galuppi, Eleonora Labella, Paola Frusone, Barbara De Santis; Vice Soprintendenti: Katia Sementilli, Valeria Spidalieri

La cerimonia, moderata da Valerio Germani, si è svolta presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con la gradita partecipazione del Dott. Dino Padovani, primo Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Frosinone e già Comandante del Corpo di Alatri. L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per la presentazione dell’Agente Chiara Di Poce, assunta nel 2025.

Emozionante è stato il ricordo dei compianti Comandanti Ercole Campoli e Antonio Fratarcangeli, con saluti alle rispettive famiglie, e dei colleghi tristemente scomparsi nel tempo: Ernesto Papitto, Felice Sabellico, Olindo Mangiapelo, Giuseppe Tagliaferri, Fernando Castellucci, Alfonso Fia, Giancarlo Colazingari, Sabellico Erminio.

La cerimonia si è conclusa con i saluti del Comandante Nicola Bucciarelli e del Sindaco Maurizio Cianfrocca, che ha voluto menzionare anche gli altri appartenenti al Corpo presenti:

Vice Comm. Agg. Enrico Cataldi, Assistente Elisa Maramao, Agente Emilio Altobelli, Agente Valeria Mattacchione, Agente Valentina Grillandini, Agente Francesco D’Aguanno, tutti assunti dall’Amministrazione Cianfrocca e fondamentali per il contributo operativo al Corpo e alla cittadinanza.

Il Sindaco Maurizio Cianfrocca : “Questa celebrazione rappresenta un momento di grande riconoscimento per il prezioso lavoro della Polizia Locale, che quotidianamente opera con dedizione e professionalità a tutela della sicurezza e della legalità. Ringrazio il Comandante Bucciarelli e tutto il Corpo per il loro impegno costante, che contribuisce in modo determinante al benessere della nostra Città”.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Vice Commissario Aggiunto Dott. Enrico Cataldi per l’impeccabile organizzazione dell’evento, al moderatore Valerio Germani e al Corazziere in pensione, Valentino Capitaneli, coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per il fondamentale contributo alla gestione e riuscita della cerimo