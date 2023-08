Alatri – Carabinieri, controllo straordinario del territorio

Prosegue l’attività dei militari dell’Arma di Alatri che durante il periodo del ferragosto hanno implementato i controlli volti a garantire sempre una maggior sicurezza dei turisti e delle abitazioni che vengono lasciate “incustodite”. I servizi hanno riguardato, oltre al centro cittadino e le principali arterie stradali, anche le zone montane e lacustri dove le persone maggiormente si radunano per passare qualche momento di spensieratezza con la propria famiglia.Complessivamente sono stati controllati 79 veicoli, identificate 150 persone ed elevate 6 contravvenzioni per violazione al Codice della Strada. Nei casi sospetti sono state eseguite perquisizioni veicolari e personali, che hanno consentito di deferire all’A.G. una persona che è stata trovata in possesso, senza giustificato motivo, di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre, nel corso delle attività, due giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura Frosinone per l’adozione dei provvedimenti amministrativi.I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, secondo le direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto dei reati predatori ed in danno delle c.d. fasce deboli con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di questo territorio. (comunicato stampa)

