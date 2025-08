ALATRI: CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE PER FURTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri (FR) il 1° agosto u.s. hanno arrestato un uomo ed una donna di Frosinone, rispettivamente di 52 e 49 anni per furto aggravato.Le due persone tratte in arresto avevano fatto “spesa” trafugando senza pagare vari generi alimentari presso tre noti supermercati del Comune Ciociaro, dandosi poi alla fuga a bordo della propria autovettura. L’auto viene segnalata alle forze dell’ordine. Nel giro di poco tempo i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Alatri la intercettano e, dopo un breve inseguimento, riescono a fermarla. Dalla successiva perquisizione, estesa anche al veicolo a loro in uso, è stata recuperata tutta la refurtiva e susseguentemente restituita agli aventi diritto.I due malfattori nel tardo pomeriggio, dopo le formalità di rito, sono stati condotti davanti l’Autorità Giudiziaria che, durante il processo per direttissima, ha convalidato l’arresto disponendo per i due gli arresti domiciliari presso la loro abitazione di Frosinone, in attesa di processo.Piena soddisfazione dei proprietari delle attività commerciali per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri.Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia CC di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale

