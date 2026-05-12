Alatri – Campoli: ‘Gli infermieri sono l’anima del nostro ospedale

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata presso l’Ospedale San Benedetto di Alatri, il sindaco di Fumone Matteo Campoli ha preso parte all’iniziativa promossa dall’associazione Alatri nel Cuore, insieme al Comitato San Benedetto e al personale sanitario della struttura.

Un momento sentito e partecipato, dedicato a chi ogni giorno rappresenta il cuore pulsante dell’ospedale: infermieri, operatori sanitari e lavoratori che, con professionalità e spirito di sacrificio, garantiscono assistenza e vicinanza ai cittadini. “Ringrazio Daniele Grassi Bertazzi, infermiere del San Benedetto e presidente dell’associazione Alatri nel cuore, per l’invito a questo importante evento. Questi professionisti – ha dichiarato il sindaco Campoli – non svolgono il loro lavoro soltanto per professione, ma per amore del territorio e per attaccamento profondo al San Benedetto. Dietro ogni turno, dietro ogni corsia, c’è umanità, senso del dovere e una straordinaria dedizione verso le persone”. Nel corso dell’evento è stato ribadito il valore strategico dell’ospedale di Alatri per tutta l’area nord della provincia di Frosinone, sottolineando la necessità di continuare a difendere e rafforzare il presidio sanitario. “La forza del San Benedetto siete voi, i dipendenti – ha aggiunto Campoli rivolgendosi al personale presente – perché senza il capitale umano un ospedale è soltanto una struttura. Sono le donne e gli uomini che ogni giorno indossano quella divisa a dare anima, credibilità e speranza a questo luogo”.Il sindaco ha inoltre ringraziato l’associazione Alatri nel Cuore per l’invito e per l’impegno costante nel mantenere viva l’attenzione sul tema della sanità territoriale, ribadendo la vicinanza delle istituzioni locali al personale ospedaliero. “Come amministratori continueremo a batterci ogni giorno a difesa del San Benedetto. Difendere questo ospedale significa difendere il diritto alla salute delle nostre comunità, ma anche preservare un presidio di umanità, competenza e appartenenza che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di famiglie”.