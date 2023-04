Alatri, Battisti: “Domani parteciperò a iniziativa in difesa reparto Pediatria”

“Domani parteciperò al sit-in indetto dal Comitato San Benedetto di Alatri, in difesa del reparto di Pediatria e dell’Ospedale. Come già annunciato, ho aperto un dialogo con la Asl di Frosinone alla ricerca di soluzioni che possano salvaguardare un servizio molto importante. Non possono essere le bambine e i bambini del nostro territorio a dover pagare con la chiusura del reparto”.

Così in una nota Sara Battisti, Consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio.

“Ho proposto – spiega – di mantenere l’ambulatorio dalle 8 alle ore 20 con quattro posti di day surgery. Comprendo le preoccupazioni dei cittadini e sarò presente alla manifestazione con la volontà di ascoltare e di cercare insieme le migliori soluzioni in questa problematica. Non mi soffermo invece sulla prova di esegesi fatta dalla Lega di Alatri e da FDI, rispetto a quanto detto dalla sottoscritta, mai in polemica sempre per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine”.

