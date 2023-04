Alatri, Battisti: “Battaglia sia corale a difesa del San Benedetto, chiederò un’audizione alla presidente commissione sanità Alessia Savo”

“Questa mattina ho preso parte al sit-in organizzato dal Comitato Salviamo l’Ospedale San Benedetto di Alatri per scongiurare la sospensione del reparto di pediatria. Come già fatto nei giorni precedenti, vista la carenza di personale, ho chiesto al management della Asl di Frosinone di consentire l’apertura di un ambulatorio h12 e garantire almeno quattro posti letto di day surgery. Come ribadito nell’intervento di stamattina, lo spirito che mi anima e anima il Partito Democratico è costruttivo e non polemico. È bene ricordare che l’ospedale San Benedetto, nonostante le difficoltà ereditate dalla Giunta Polverini, è stato per noi negli anni di governo Zingaretti una priorità.

Al personale sanitario è stato chiesto di lavorare in emergenza durante il Covid per alleggerire la pressione sullo Spaziani, ora questo lavoro non può essere disperso e c’è bisogno dell’impegno di tutti”.

Così la consigliera regionale Sara Battisti a margine della manifestazione, ad Alatri, organizzata dai comitati in difesa del San Benedetto.

“Condivido – prosegue – la proposta del Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, di convocare un Consiglio Comunale Straordinario, come già richiesto dal PD nei giorni scorsi alla presenza di tutti i riferimenti istituzionali del territorio e tutti i Sindaci dell’area nord.

Ai miei colleghi in consiglio regionale ricordo che esistono strumenti istituzionali che permettono di rendere questa battaglia corale e non di parte. Nelle prossime ore invierò alla Presidente della VI Commissione, Alessia Savo, una richiesta di audizione. L’impegno sia collettivo per dare la possibilità all’ospedale di Alatri di continuare a svolgere un servizio efficiente – conclude – a tutela della salute delle nostre bambine e dei nostri bambini”.

COMUNICATO STAMPA