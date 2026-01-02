Alatri – Assistenza specialistica nelle scuole, centrato un altro finanziamento da parte dell’amministrazione Cianfrocca

Assistenza specialistica nelle scuole, centrato un altro finanziamento da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Cianfrocca. Grazie al lavoro dell’assessore alla pubblica istruzione e politiche giovanili Simona Pelorossi e dei suoi uffici. E’ la stessa Pelorossi a dare l’importante notizia per l’arrivo di questi fondi integrativi per l’anno scolastico in corso. <Il 4 dicembre è stata determinata la cifra presso la nostra ragioneria di 23.520 euro rientrante nel finanziamento al diritto allo studio scolastico degli allievi con difficoltà nella comprensione/produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di CAA in riferimento all’anno scolastico 2025/2026. Il nostro Comune è stato uno di quelli inseriti nel finanziamento>. Prosegue. <Sono veramente contenta del raggiungimento di questo risultato. Si tratta di ulteriori fondi che come Comune potremo distribuire a favore di alunni con specifiche problematiche e da cui trarranno un primario beneficio nel loro percorso scolastico e didattico. Con questi soldi infatti potremo aumentare le ore di assistenza specialistica, nota come CAA, nei vari istituti scolastici dando così una risposta concreta alle richieste che ci giungono dai diretti interessati, operatori e dalle rispettive famiglie. I numeri per questo settore sono in aumento all’interno delle scuole ed avere altri fondi non può che rappresentare una bella notizia. Ora ci metteremo al lavoro con le realtà interessate e vedremo di cercare di soddisfare più richieste possibili>. <Voglio ringraziare la Regione Lazio per aver accolto la nostra richiesta e anche un grazie agli uffici. Portiamo a casa un risultato importante e garantisco che su questo fronte proseguiremo con la massima attenzione e disponibilità. Dare risposte agli alunni con problematiche è una delle mie e nostre priorità>

