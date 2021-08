Alatri – Asl Frosinone, progetto di miglioramento strutturale del Pronto Soccorso

Il Direttore Generale della ASL Frosinone, Pierpaola D’Alessandro, ha accolto l’invito del Sindaco di Alatri, Giuseppe Morini per spiegare il progetto di miglioramento strutturale del Pronto Soccorso di Alatri.

La dottoressa D’Alessandro ha ricordato la richiesta per il miglioramento del PS avvenuta anche il 7 maggio quando venne inaugurata la nuova TAC a 128 strati all’Ospedale San Benedetto di Alatri, una acquisizione fatta con i Fondi POR FESR della Comunità Europea, ottenuti attraverso la Regione Lazio.

Grazie a quei fondi, oltre ad aver acquistato strumenti di alta, media e bassa tecnologia, si è proceduto anche al finanziamento di lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento di alcune strutture. L’obiettivo è rispondere alla messa in rete di tutta la sanità territoriale, con servizi efficaci, efficienti e appropriati. Appropriatezza vuol dire fare la cosa giusta alla persona giusta. Efficienza fare al costo giusto e nei tempi giusti. Efficacia fare quello che serve nel modo migliore.

La pandemia non è ancora finita, ma grazie ai vaccini, il carico sugli ospedali è tornato alla normalità per quanto riguarda i numeri. Proprio in questo momento, si può approfittare per fare quei lavori che ci permetteranno di avere una sanità organizzata, per affrontare anche una possibile nuova emergenza.

Inoltre, i dati storicizzati di COVID hanno permesso di individuare il momento giusto per poter procedere ai lavori di ampliamento del PS di Alatri.

Proprio per questo motivo, la Direzione Strategica ha chiesto un intervento di ampliamento e potenziamento strutturale per garantire un servizio migliore ai cittadini.

Dal 6 agosto al 6 settembre, il cantiere occuperà l’area di emergenza di accesso del 118 che sarà indirizzato al PS di Frosinone, che sarà potenziato con personale del PO di Alatri.

Dal 7 settembre, ci sarà la riapertura provvisoria del PS del San Benedetto.

Al completamento dei lavori, si procederà alla riapertura completa dell’area interessata, in data prevista fine ottobre 2021.

Al San Benedetto di Alatri, tutte le emergenze legate ai reparti, sia quelli esistenti sia quelli attivati recentemente (pediatria, ortopedia, chirurgia, ecc), godranno di un fast track, un servizio che prenderà in carico il paziente ricoverabile in reparto.

