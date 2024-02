Alatri: arriva Incanto, lo spettacolo più bello del mondo

Debutta ad Alatri, Venerdì 23 febbraio alle ore 17.30, nell’area del Centro Commerciale Panorama in Via Casilina Nord lo spettacolo Incanto, un viaggio nel fantastico mondo dei sogni. Prosegue il tour nel Lazio del Circo Incanto, uno spettacolo di Circo Contemporaneo, senza animali, che arriva ad Alatri dopo le fortunate tappe di Velletri e Cisterna di Latina. Lo spettacolo di un’ora e mezza, è un viaggio nel sogno di Cristian, un bambino di 10 anni che da grande vuole diventare una stella del mondo del Circo e del Varietà, fra magie, esilaranti gag, volteggi e salti mortali, alternando atmosfere emozionanti e momenti di riflessione, che ci ricordano quanto sia importante per ognuno di noi, inseguire i propri sogni, a qualsiasi età e a qualunque costo. La prima parte dello spettacolo è dedicata ai numeri tradizionali del Circo con esibizioni di acrobazie aeree, numeri di giocoleria, ombre cinesi, balletti e riprese comiche perfettamente contestualizzate con la trama dello show. «Lo spettacolo porta in scena una nuova forma di circo originale, innovativo e differente che possiamo definire circo contemporaneo, senza l’utilizzo di animali – ha affermato il direttore artistico Claudio Carbonari – in pista artisti giovanissimi e pluripremiati alcuni dei nostri professionisti, si sono formati presso l’Accademia d’arte circense di Verona e hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e al Festival Internazionale del Circo d’Italia». La seconda parte, dello spettacolo Incanto, è interamente dedicata all’illusionismo con tante sorprese, effetti speciali e nuove grandi illusioni. In 90 minuti si assiste ad un susseguirsi di magie e momenti di grandi emozioni che accompagnano gli spettatori fino al gran finale. La direzione artistica è di Claudio Carbonari la regia di Ottavio Belli. Lo spettacolo dei sogni, Incanto resterà ad Alatri fino al 18 marzo.

Info e prenotazione biglietti https://www.circoincanto.com/ – 388 105 4405.

