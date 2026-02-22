Alatri, arrestato 58enne condannato per ricettazione ad anni 1 e mesi 10 di reclusione

I Carabinieri di Alatri (FR) hanno arrestato un 58enne, noto alle forze di polizia, <spstyle=”font-style: inherit;”>in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Catania.I militari rintracciato l’uomo, che si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la detenzione domiciliare, essendo stato riconosciuto colpevole del delitto di ricettazione commesso in Sicilia nell’anno 2016, e condannato alla pena detentiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

FOTO ARCHIVIO

Correlati