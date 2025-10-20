Alatri, arrestato 49enne per ricettazione e calunnia

Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Alatri, in esecuzione del provvedimento di “espiazione di pena definitiva”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha tratto in arresto un 49enne del luogo, già noto alle Forze di Polizia, il quale dovrà scontare una pena definitiva per i reati di “calunnia” e “ricettazione” commessi nel 2016.I militari operanti, rintracciato l’interessato e notificatogli il provvedimento in argomento , hanno provveduto ad associarlo presso la Casa Circondariale di Frosinone ove, così come disposto dall’A.G. mandante, dovrà scontare la pena definitiva di anni 4 (quattro), mesi 5 (cinque) e giorni 28 (ventotto).

FOTO ARCHIVIO

