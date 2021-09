Alatri, arrestato 31enne per inosservanza obblighi imposti

Ieri in Alatri i Carabinieri del N.O.R.M.-Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno controllato S.M., 31enne di Frosinone, già censito per reati contro il patrimonio, contro la persona e per violazione leggi in materia di stupefacenti. I militari operanti hanno accertato che il predetto era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Frosinone, per cui la sua presenza nel territorio alatrense non era giustificata. Il giovane, pertanto, è stato arrestato per “inosservanza obblighi imposti con la misura della sorveglianza speciale di P.S. e obbligo di soggiorno” e, come disposto dall’A.G., è stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna.

