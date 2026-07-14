Alatri – Area ludico-ricreativa di Largo Cittadini: in vigore l’ordinanza che disciplina orari e modalità di utilizzo

Entra in vigore da oggi, martedì 14 luglio, l’ordinanza del Sindaco che disciplina gli orari e le modalità di fruizione dell’area ludico-ricreativa posta nella parte sottostante a Largo Cittadini, realizzata nell’ambito dell’intervento finanziato dal PNRR, investimento dedicato al recupero e alla valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di coniugare la piena fruibilità dell’area con la tutela del decoro urbano, della sicurezza, della pulizia e della quiete dei residenti, dopo le prime settimane di utilizzo del nuovo spazio.

“L’area ludico-ricreativa posta nella parte sottostante a Largo Cittadini è nata per essere uno spazio di incontro, sport e socialità e siamo soddisfatti nel vedere che, fin dai primi giorni, sia stata accolta con entusiasmo da tanti ragazzi e dalle loro famiglie – dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca. “Proprio perché questo luogo rappresenta un’importante opportunità per il nostro centro storico, abbiamo ritenuto necessario disciplinare l’utilizzo con un’apposita ordinanza, introducendo regole semplici ma indispensabili per garantire il rispetto delle strutture, del decoro urbano, della pulizia e della tranquillità dei residenti. L’obiettivo non è limitare la fruizione dell’area, ma preservarla nel tempo affinché tutti possano continuare a viverla in sicurezza e nel rispetto reciproco. Sono certo che, grazie al senso civico e alla collaborazione di tutti, questo nuovo spazio sarà un valore aggiunto per la nostra città e un punto di riferimento per i giovani”.

L’ordinanza prevede il divieto di utilizzo dell’area dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo, il divieto di consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo, di accedere con animali e di utilizzare strumenti di diffusione sonora all’interno dell’area e nelle scalinate adiacenti, salvo specifiche autorizzazioni per eventi e manifestazioni.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli utilizzatori a rispettare le regole e ad avere cura di uno spazio pubblico restituito alla città grazie a un importante intervento di riqualificazione, affinché possa continuare a rappresentare un luogo di aggregazione, sport e condivisione per tutta la cittadinanza, soprattutto per i più giovani.