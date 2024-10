Alatri – Approvato nuovo regolamento dehors ma l’opposizione si astiene

La Nota del sindaco Maurizio Cianfrocca

Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per i dehors, introducendo importanti novità, come l’autorizzazione per impianti di filodiffusione sonora e di impianti audiovisivi nel rispetto del piano di sonorizzazione locale. Inoltre, è stata ribadita la responsabilità dei gestori nel monitorare gli avventori e garantire la quiete pubblica.

Con dispiacere, abbiamo appreso la decisione dei consiglieri di opposizione presenti di astenersi dal voto su un regolamento che mira a supportare il commercio, sempre nel rispetto della salubrità della città e di chi la abita. Questo gesto non riflette l’importanza di promuovere un ambiente urbano vivibile e dinamico e a vocazione turistica.

Ancora una volta si è scelto di opporsi e fare politica piuttosto che considerare il benessere di commercianti e cittadini. È fondamentale che le decisioni siano orientate a creare un ambiente favorevole per tutti, piuttosto che alimentare divisioni.

COMUNICATO STAMPA