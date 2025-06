ALATRI, APPROVATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL RECUPERO DEGLI ALLOGGI ERP COMUNALI – INVESTIMENTO DI OLTRE 1,6 MLN DI EURO

L’Amministrazione Comunale di Alatri compie un importante passo avanti nelle politiche abitative con l’approvazione, da parte della Giunta, dello studio di fattibilità tecnico-economico per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà comunale, situati in Via Aldo Moro, Via Colleprata, Via Sicilia e Via Calabria.

Nella seduta del 3 giugno scorso, al termine di un complesso e impegnativo iter amministrativo, la Giunta Comunale ha deliberato un pacchetto di interventi dal valore complessivo di 1.692.400 euro, finanziati attraverso la Legge 80/2014. Si tratta di una svolta storica per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del patrimonio ERP comunale.

Nello specifico, gli interventi approvati prevedono: l’efficientamento energetico e il recupero delle coperture a terrazzo degli alloggi di Via Aldo Moro; la manutenzione straordinaria dei fabbricati di Via Colleprata; un primo intervento di efficientamento energetico in Via Sicilia; un intervento iniziale, sempre in ottica di efficientamento energetico, per gli alloggi di Via Calabria.

Il Sindaco di Alatri, dott. Maurizio Cianfrocca, ha espresso sentiti ringraziamenti e vivi complimenti all’Assessore al Patrimonio Giorgio Tagliaferri, all’Ufficio Patrimonio, al responsabile Francesco Stavole e a tutti i tecnici e i dipendenti comunali che, con dedizione e competenza, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato per la città.

“Con questo intervento di grande valore sociale e urbanistico – ha dichiarato il Sindaco – manteniamo fede agli impegni presi con i cittadini più fragili, restituendo dignità e qualità abitativa ad alloggi ERP che attendevano da decenni lavori strutturali e riqualificazioni. Un lavoro corale che testimonia l’efficienza e la determinazione della nostra macchina amministrativa.”

Nei mesi scorsi, l’Amministrazione ha già consegnato 7 nuovi alloggi ERP a famiglie aventi diritto, a seguito del bando pubblicato lo scorso anno: un primo, concreto risultato nella direzione del sostegno al fabbisogno abitativo del territorio.

Con questi interventi l’Amministrazione Cianfrocca dimostra di voler attuare un cambiamento tangibile nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, restituendo ai cittadini non solo case, ma condizioni di vita migliori e un ambiente urbano più decoroso e sostenibile.