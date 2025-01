Alatri – Approvato il Bilancio di Previsione, il commento del Sindaco Maurizio Cianfrocca

“Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027. La proposta di Bilancio è stata votata all’unanimità dai consiglieri di maggioranza, mentre i consiglieri di opposizione Enrico Pavia, Anna Rita Pelorossi, Mario D’Onorio, Nazzareno Costantini e Matteo Recchia hanno espresso voto contrario. I consiglieri di opposizione hanno optato per un no scarsamente motivato, dal momento che senza la presentazione di emendamenti non hanno nemmeno voluto indicare possibilità alternative per la gestione delle risorse e dimostrano di non aver avuto particolari idee. Il consigliere Gianluca Borrelli si è assentato dall’Aula proprio nel momento del voto per il Bilancio, mentre il consigliere Fabio Di Fabio era assente durante tutta la seduta. La votazione si è svolta in maniera rapida e senza particolari discussioni. Il Bilancio di Previsione è un documento tecnico fondamentale per la gestione finanziaria dell’Ente, è importante ricordare che il Comune di Alatri continua a ‘fare i conti’ con il piano di riequilibrio finanziario. Nonostante ciò, il lavoro svolto in questi mesi ci ha permesso di redigere un bilancio solido che garantirà la stabilità e la crescita nei prossimi anni. Rinnovo l’impegno dell’Amministrazione Comunale a lavorare per un miglioramento costante delle finanze comunali, con l’obiettivo di superare le difficoltà legate al piano di riequilibrio e proseguire con progetti di sviluppo che possano beneficiare tutti i cittadini di Alatri.”

Il Sindaco di Alatri dott. Maurizio Cianfrocca

COMUNICATO STAMPA

