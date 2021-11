Alatri – Allontanato per maltrattamenti, si reca dall’ex e l’aggredisce: arrestato

In Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia hanno tratto in arresto per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 64enne del luogo, già censito per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il predetto, sottoposto al citato provvedimento per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex convivente, nel pomeriggio di ieri in violazione delle prescrizioni dettate dal provvedimento si è recato presso l’abitazione della donna con la quale aveva una lite sfociata poi in una colluttazione. I militari operanti, intervenuti a seguito di richiesta pervenuta sul numero di emergenza 112 da parte della vittima, hanno proceduto a bloccare e trarre in arresto il 64enne evitando ulteriori conseguenze. La donna a seguito dei fatti veniva trasportata presso l’Ospedale di Alatri per le cure del caso, venendo dimessa con prognosi di giorni 3 s.c., mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Alatri in attesa del rito per direttissima.

