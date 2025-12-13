Alatri, alloggi ERP: pubblicato bando di mobilità

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ATER IANNARILLI: “SEGNO EVIDENTE CHE LA SINERGIA E LA COLLABORAZIONE SONO FORIERI DI RISULTATI CONCRETI PER I CITTADINI”.

Dal 1° dicembre i regolari assegnatari di alloggi ERP di proprietà del Comune di Alatri e dell’ATER della Provincia di Frosinone avranno la possibilità fare istanza per il cambio di alloggio, previa verifica dei requisiti idonei. La domanda può essere presentata soltanto dopo cinque anni di permanenza nell’alloggio assegnato, così come disposto dall’art. 23 punto 5. R.R. n. 2/2000. L’avviso contenente tutti i requisiti di accesso, il modulo da compilare e tutte le informazioni utili sono disponibili sul portale del Comune di Alatri e sul portale Ater oppure è possibile recarsi presso gli Uffici del Settore VIII Ambiente e Patrimonio o presso l’URP dell’ATER di Frosinone.

Le parole del commissario straordinario, On. Antonello Iannarilli: “Si tratta di un atto di grande valenza, che è un unicum sul territorio provinciale. La possibilità, infatti, di poter cambiare il proprio alloggio alla luce di mutate esigenze abitative ha delle ricadute importanti. Un esempio: un nucleo familiare assegnatario che al tempo dell’assegnazione dell’alloggio era composto da due unità ed oggi invece si è ampliato ha sicuramente delle necessità diverse. Vivere in 45 mq – metratura riservata ai nuclei di due componenti – non è accettabile per una famiglia di quattro o più persone. Ad oggi, però, in assenza di un bando apposito, agli utenti non è concesso cambiare alloggio se non nella modalità – per quanto riguarda gli alloggi ATER – dello “scambio consensuale” con un altro nucleo assegnatario. Un plauso, certamente, va all’amministrazione comunale di Alatri e agli Assessori Simona Pelorossi e Giorgio Tagliaferri, che si sono impegnati affinché fosse possibile giungere ad un ottimo risultato, a testimonianza di quanto sia preziosa e imprescindibile la sinergia e la collaborazione tra Enti: offrire questa possibilità è un passo ulteriore che il Comune e l’Ater di Frosinone compiono per risolvere un annoso problema e fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.