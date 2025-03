Alatri – Alla guida con patente revocata: veicolo “fermato” per tre mesi

Nonostante gli fosse stata revocata la patente continuava a guidare. Nella decorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri (FR) hanno sorpreso un 40enne del luogo che era alla guida della propria autovettura pur avendo la patente revocata. L’uomo, fermato durante un servizio per il contrato allo spaccio delle sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di modica quantità di “hashish” e “crack” per cui è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone anche per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per uso di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per mesi 3 quale sanzione accessoria prevista per la guida di veicoli con patente revocata.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

