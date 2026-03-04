Alatri – Al via “Meravigliose letture: voci, note e storie in cerca di giovani ascoltatori”

Ha preso avvio presso la Biblioteca Comunale Luigi Ceci il progetto “Meravigliose letture: voci, note e storie in cerca di giovani ascoltatori”, un percorso educativo e culturale rivolto al mondo dell’infanzia e pensato per valorizzare gli spazi, le competenze e il patrimonio librario della Biblioteca comunale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita e rilancio della Biblioteca, anche in vista dell’allestimento della Mostra internazionale del libro illustrato “Viva la Musica! Le parole, le figure, le note”, curata dall’Accademia Drosselmeier.

Alla base del progetto vi è la convinzione che la lettura rappresenti uno degli strumenti più efficaci per la crescita umana e culturale. Ascoltare e leggere storie significa sviluppare immaginazione ed empatia, arricchire il lessico, acquisire consapevolezza di sé e degli altri. I libri aprono orizzonti, offrono modelli di mondi possibili e contribuiscono a formare cittadini più attenti, responsabili e partecipi.

Il programma si articolerà da marzo a ottobre 2026, coinvolgendo tutte le scuole primarie del territorio in un ciclo di incontri mattutini in Biblioteca, con proposte calibrate per fasce d’età e collegate anche a giornate di rilievo pubblico. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione del costituendo fondo di libri illustrati a carattere musicale.

Accanto agli appuntamenti con le scuole, sono previsti quattro incontri serali nel chiostro della Biblioteca, tra giugno e ottobre, dal titolo “Il chiostro delle storie”. Le serate, rivolte a bambini e famiglie, saranno dedicate alla riscoperta di grandi autori italiani per l’infanzia e si svolgeranno in concomitanza con le aperture straordinarie e con la Mostra internazionale.

Le attività mattutine sono curate da Davide Fischanger; gli incontri serali vedranno la collaborazione di Cataldo Nalli dei Gatti Ostinati.

Il Consigliere delegato alla Cultura, Sandro Titoni, e l’Assessore all’Istruzione, Simona Pelorossi, dichiarano congiuntamente: «Con questo progetto rafforziamo il ruolo della Biblioteca come presidio educativo e culturale della città. Coinvolgere tutte le scuole primarie del territorio significa costruire un percorso condiviso, che mette al centro la lettura come strumento di crescita, consapevolezza e partecipazione. È un investimento concreto sulle nuove generazioni e sulla qualità dell’offerta culturale della nostra comunità».

Con l’avvio delle attività, la Biblioteca Comunale di Alatri si conferma luogo vivo di formazione e incontro, capace di intrecciare parole, immagini e musica in un’esperienza culturale aperta alla città.

