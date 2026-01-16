Alatri – Al via la terza edizione del concorso nazionale “DANTÈIDE – Premio Padre Luigi Pietrobono”

L’iniziativa è promossa dal Comune di Alatri si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno registrato la partecipazione di istituti scolastici provenienti da ogni area del Paese, dal Nord al Sud, il concorso torna con l’obiettivo di valorizzare lo studio di Dante Alighieri e di stimolare la riflessione critica e la creatività delle giovani generazioni attraverso la Divina Commedia.L’edizione 2026 è dedicata anche alla ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, figura centrale nella cultura medievale e profondamente legata all’universo poetico e spirituale del Sommo Poeta. Il concorso si articola in due sezioni. Una sezione letteraria, dedicata alla produzione di un elaborato scritto e una sezione artistica, riservata a opere pittoriche o grafiche. La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 15 aprile 2026. I vincitori riceveranno premi in denaro e saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà ad Alatri.”Con “DANTÈIDE” – dichiara il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca – rinnoviamo l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere la scuola e la cultura, offrendo agli studenti un’occasione di confronto e di crescita nel segno di Dante e nel ricordo di Padre Luigi Pietrobono, figura di riferimento per la Città e per il mondo dell’istruzione”.

