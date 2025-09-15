Alatri – Al via il servizio “Nonni Vigili” davanti alle scuole di Fiura e Collelavena

Da questa mattina è ufficialmente attivo il servizio dei “Nonni Vigili”, un’iniziativa di grande valore civico che vedrà impegnati alcuni volontari, tutti appartenenti alle Forze dell’Ordine e ora in congedo, garantire maggiore sicurezza agli alunni durante l’ingresso nei plessi scolastici di Fiura e Collelavena.

Alla presenza del Comandante della Polizia Locale, Nicola Bucciarelli, il gruppo ha preso servizio per la prima volta, accogliendo bambini e famiglie con spirito di dedizione e senso civico. Il coordinamento delle attività sarà affidato al Vice Commissario Aggiunto Enrico Cataldi della Polizia Locale di Alatri.

«Il progetto dei Nonni Vigili – sottolinea il Sindaco Maurizio Cianfrocca – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini, ma soprattutto un gesto di attenzione verso i più piccoli. Questi volontari mettono a disposizione la loro esperienza e il loro tempo per la comunità, offrendo un contributo prezioso per sicurezza e la serenità delle famiglie. A loro va il nostro ringraziamento più sentito».

L’Amministrazione Comunale rivolge a tutto il gruppo dei Nonni Vigili un sincero augurio di buon lavoro, certa che la loro presenza sarà un punto di riferimento importante per la comunità scolastica e per l’intera città.