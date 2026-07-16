Alatri – Al Chiostro di San Francesco prende vita “Il Chiostro delle Storie”: quattro serate dedicate alla magia della lettura

Il “Chiostro delle storie” è una rassegna di letture animate a cura dei Gatti Ostinati, che si terrà venerdì 17 e 24 luglio e lunedì 3 e 31 agosto, presso il Chiostro di San Francesco di Alatri (dalle ore 21,00). L’iniziativa è rivolta a bambini e grandi (che vogliono sentirsi un po’ bambini) ed è stata fortemente voluta dal Comune di Alatri e dalla Biblioteca Comunale: attraverso l’ascolto, infatti, si costruisce un rapporto privilegiato verso i libri e le storie che questi contengono.

Leggere per gli altri è un incontro, una relazione profonda tra le storie contenute nei libri, il narratore e gli ascoltatori. La lettura per gli altri ha inoltre la caratteristica di far percepire, in maniera diretta e distinta, quanto ogni storia abbia una propria specifica “voce” con una propria tessitura, col proprio timbro, con i suoi colori. In un’epoca dominata da voci sempre più uguali, meccaniche, sintetizzate, il “dare voce” acquista una rilevanza quasi civile: dare voce così come dare tempo, lasciare che una storia si snodi nella sua specifica temporalità, con il ritmo che le è proprio, e che costituisce un’esperienza “altra” del vivere, sottratta alla fretta, all’imprecisione, alla distrazione.

Un’esperienza che sia anche un momento di tempo condiviso, comunitario, fatto di sorrisi e immaginazione. Il progetto “Il Chiostro delle Storie” è realizzato con il contributo regionale del Piano 2025 della legge regionale 24/2019 e si inserisce in un progetto più ampio di promozione della biblioteca comunale “Luigi Ceci”. L’offerta di letture animate proposta da due animatori culturali di lungo corso quali sono Davide Fischanger e Cataldo Nalli, si inserisce in maniera ottimale nel calendario delle manifestazioni organizzate dal Comune di Alatri, sottolinea il delegato alla cultura Sandro Titoni. Un appuntamento rivolto agli amanti della lettura e dei libri proposto in forma di animazione che non mancherà di appassionare tutti i partecipanti. La biblioteca comunale esce fuori dal proprio spazio canonico per incontrare il pubblico e renderlo partecipe delle gioie che solo la lettura può dare.

“Con iniziative come questa vogliamo valorizzare la nostra biblioteca e i luoghi simbolo della città, offrendo occasioni di incontro e di crescita culturale per tutte le età. “Il Chiostro delle Storie” rappresenta un invito a riscoprire il piacere della lettura condivisa, capace di unire generazioni e rafforzare il senso di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna, che arricchisce il cartellone estivo della città” dichiara il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca.