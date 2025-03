“Alatri al Centro” tutte le iniziative dedicate a valorizzare le piccole e medie imprese locali nel settore dei prodotti enogastronomici

Il Comune di Alatri in collaborazione con l’organizzazione professionale di categoria FENAPI, ed il Tavolo di progettazione Partecipata per l’Agroecologia Frusinate sono lieti di invitare il pubblico a partecipare alle iniziative del progetto programma “Alatri al Centro” dedicate a valorizzare le piccole e medie imprese locali che operano nel settore dei prodotti enogastronomici. Il progetto è sostenuto dalla Camera di Commercio Frosinone Latina che lo ha finanziato nell’ambito del Bando per lo Sviluppo dei Territori per l’anno 2024.

Dal 28 Marzo 2025 al 5 Aprile 2025, Alatri diverrà il centro di sviluppo di una rete locale di produttori che approfondiranno gli argomenti di valorizzazione dei propri prodotti, nei corsi di formazione gratuiti forniti dal comune realizzati da docenti esperte nei settori della certificazione dei prodotti e nella presentazione digitale in rete dell’enogastronomia, verrà fornito un metodo guida per riuscire ad inserirsi al meglio nelle filiere commerciali legate ai mercati digitali, un modo per approfondire e migliorare le conoscenze delle possibilità di sviluppo aziendale nel campo dell’enogastronomia tradizionale locale.

Domenica 30 aprile, dalle 16 presso la biblioteca comunale di Alatri sarà possibile assistere ad una conferenza sulle buone pratiche delle mense scolastiche e sulla sostenibilità alimentare per gli enti locali con la dottoressa Nicoletta Radatta.

Il 5 Aprile si svolgerà la giornata conclusiva del percorso formativo gratuito, in mattinata dalle ore 10 am, sarà possibile partecipare ad un tavolo di lavoro istituzionale aperto al pubblico presso la biblioteca comunale con lo scopo di riunire attorno ad un tavolo produttori, associazioni di settori ed istituzioni locali al fine di creare una convenzione di intenti per migliorare i servizi alle pmi del settore enogastronomico locale e tradizionale.

Nella stessa giornata in serata dalle ore 17 circa presso il Chiostro di San Francesco gli organizzatori invitano il pubblico ad assistere alla consegna degli attestati di frequenza ai corsi di formazione del progetto “Alatri al centro 2025”, in occasione della cerimonia sarà allestito un percorso di degustazione di prodotti tipici locali gratuito.