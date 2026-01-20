Alatri, aggredisce i Carabinieri durante un controllo: arrestato 51enne, trovati droga e munizioni da guerra

ALATRI —Un 51 enne del luogo, fermato in compagnia di un suo amico, per eludere un controllo di polizia dà in escandescenza e si scaglia contro i Carabinieri, aggredendoli. Succede tutto nella notte del 14 gennaio u.s. quando i Carabinieri della locale Compagnia, durante un servizio di controllo del territorio, notano un’autovettura che, alla loro vista, tenta di cambiare strada. I militari, ciò nonostante, riescono a fermarla nell’immediato. Durante i primi controlli l’uomo si scaglia contro i Carabinieri e li colpisce con calci e pugni, fortunatamente senza arrecare loro danni o ferite. Dopo non poche difficoltà il 51 enne viene immobilizzato e tratto in arresto. Da una successiva perquisizione personale e veicolare i due vengono trovati in possesso di vari grammi di hashish e crack e, quindi, segnalati alle Autorità competenti quali assuntori di sostanze stupefacenti; la successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del prevenuto, permetteva di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente nonché vario munizionamento da guerra illegalmente detenuto.

Correlati