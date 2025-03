ALATRI – AGGREDISCE I CARABINIERI CON UNA “RONCOLA”: ARRESTATO

Un 50enne del luogo si scaglia contro i Carabinieri aggredendoli con una roncola. Succede tutto in una fredda serata di fine inverno. Sicuramente l’uomo aveva alzato il gomito oltre il limite consentito. I militari lo fermano alla guida della propria autovettura ma alla richiesta di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro, l’uomo perde il controllo, afferra una roncola che aveva in auto, e si scaglia contro i militari. È solo grazie alla prontezza di riflessi di questi ultimi che si evita il peggio. L’uomo viene disarmato, bloccato e dichiarato in arresto.

A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata odierna, il Giudice, convalidava l’arresto, rimettendo in libertà il prevenuto, in attesa del processo.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

