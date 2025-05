ALATRI – AGGIUDICATA LA GARA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “LUIGI CECI”

L’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse: “È con grande soddisfazione che annuncio alla cittadinanza che la Centrale Unica di Committenza della Provincia ha finalmente aggiudicato la GARA SUA N. 7/2025 per i “LAVORI DI DEMOLIZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE LUIGI CECI”. Dopo anni di attesa, questo importante traguardo rappresenta un punto di svolta per la nostra Città. L’ufficio tecnico comunale è già al lavoro per la nuova progettazione dell’edificio scolastico. A tal proposito, qualche tempo fa ho personalmente convocato la dirigente scolastica, dott.ssa Rossella Veglianti, per un incontro finalizzato a conoscere le reali esigenze della scuola e poterle così integrare nella fase di progettazione, garantendo che il nuovo edificio risponda concretamente alle necessità di alunni e personale docente. Mi preme sottolineare che per arrivare a questo risultato è stato necessario portare a termine un complesso iter burocratico e amministrativo che purtroppo non era mai stato avviato dalla precedente amministrazione. Inoltre, tra le operazioni preliminari, è stato necessario procedere alla messa in sicurezza e allo spostamento di un’importante opera d’arte in ceramica di grosse dimensioni, attribuibile all’artista Leoncillo Leonardi, che si trovava all’interno dell’edificio. Anche questa operazione ha richiesto l’avvio di specifiche procedure autorizzative presso gli enti competenti. L’aggiudicazione della gara rappresenta un primo passo, fondamentale, verso la realizzazione di un’opera che la nostra città attende da troppo tempo”.

