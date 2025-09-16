Alatri aderisce alla campagna Legambiente “Puliamo il Mondo” – Appuntamento sabato 20 settembre 2025

Anche quest’anno il Comune di Alatri rinnova la propria adesione alla storica campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, un’iniziativa che unisce cittadini, associazioni e istituzioni in una grande azione collettiva di cura e tutela dell’ambiente.

La giornata ecologica si terrà sabato 20 settembre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Il punto di ritrovo per tutti i volontari sarà in località Chiappitto – Area Mercatale, dove verranno consegnati i kit, le buste e saranno individuate le aree su cui intervenire.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e a chiunque desideri partecipare in prima persona a un gesto concreto di attenzione verso il nostro territorio.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e adatto all’attività, con scarpe pratiche, cappello e guanti personali.

«Partecipare a Puliamo il Mondo significa dare un contributo reale alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione dei nostri spazi comuni. È un’occasione per sentirsi comunità, per fare squadra e per educare al rispetto del territorio che ci ospita» – dichiara il Delegato all’Ambiente Mattia Santucci.

Con l’auspicio di una numerosa partecipazione, il Comune di Alatri ringrazia anticipatamente tutti i cittadini che vorranno unirsi a questa iniziativa di impegno civico.

Il Delegato all’Ambiente Mattia Santucci