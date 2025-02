Alatri, Addesse: “A breve i lavori in piazza Rosa e piazza Pietrobono”

Nella giornata di martedi la stazione appaltante presso la Provincia di Frosinone ci ha comunicato la proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo alla riqualificazione di due piazze del centro storico ovvero piazza Rosa e piazza Pietrobono. Ricordo che questo finanziamento è ricompreso tra le opere rientranti nel Giubileo della Speranza grazie all’impegno del nostro assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, da sempre a disposizione della nostra amministrazione. Lo scopo dell’intervento su piazza Rosa è quello di ridare decoro e funzionalità alla piazza al fine di uniformarla al contesto urbano in cui è posizionata. La piazza infatti è posizionata vicino alle mura ciclopiche della città e accessibile da via Gregoriana, già interessata da un intervento di riqualifica negli anni passati. L’intervento poi ha lo scopo di regolamentare i parcheggi che attualmente determinano una situazione caotica di sistemazione delle macchine. La riqualificazione della piazza interessa anche le opere murarie intorno alla piazza sempre con il fine di valorizzare le emergenze presenti. Per quanto riguarda invece l’intervento su piazza Pietrobono è intenzione dell’Amministrazione migliorare la sicurezza. Infatti lo stato attuale della piazza manifesta alcuni avvallamenti e disconnessione della pavimentazione in cubetti di basalto tali da creare delle situazioni di pericolo così come la presenza di alcuni chiusini del tutto inadatti al traffico veicolare. A breve l’inizio dei lavori

Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse

