Alatri – A tavola con gli antichi Romani. Presentazione del libro di Giorgio Franchetti

A tavola con gli antichi Romani
Sabato 21 marzo alle ore 11.00, presso la Biblioteca Comunale di Alatri in Piazza Santa Maria Maggiore, si terrà la presentazione del volume “A tavola con gli antichi Romani” dell’archeologo e divulgatore storico Giorgio Franchetti.

L’iniziativa propone un viaggio affascinante nella quotidianità del mondo romano attraverso uno dei suoi aspetti più significativi: il cibo. Il libro conduce il pubblico alla scoperta delle abitudini alimentari dell’antichità, delle ritualità legate al convivio e delle tradizioni gastronomiche dei nostri antenati culturali. Attraverso immagini, aneddoti e curiosità sarà possibile ricostruire molti aspetti della vita quotidiana dei Romani: dal costo della spesa in epoca flavia alle modalità del banchetto, dalle varietà di pane e di olio alla cultura del vino, fino al celebre garum, condimento simbolo della cucina romana.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca e del Consigliere delegato alla Cultura Sandro Titoni.

Interverranno Giorgio Franchetti, autore del volume, Manuela Cerqua, direttrice del Museo Civico di Alatri, e Cristina Conte, archeocuoca e collaboratrice del libro per la parte dedicata alla ricostruzione delle ricette antiche.

Al termine della presentazione il pubblico potrà partecipare a una degustazione gratuita di pietanze romane ricostruite secondo antiche ricette, preparate da Cristina Conte sulla base delle fonti classiche di Catone, Varrone, Apicio e Columella. Sarà possibile assaggiare alcune specialità della cucina romana, tra cui patina apiciana, libum di Catone, epityrum con panis cibarius, savillum e mulsum, il vino speziato al miele.

L’iniziativa rappresenta un’occasione originale per incontrare la storia attraverso il gusto, in un dialogo tra archeologia, divulgazione e tradizione culinaria.

Ingresso gratuito.

