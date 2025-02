ALATRI – A SCUOLA CON IL RIS DEI CARABINIERI

I Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Roma hanno tenuto una conferenza alla quale hanno partecipato oltre 200 studenti dell’Istituto Istruzione Superiore Sandro Pertini di Alatri (indirizzo Chimico Biologico) e degli Istituti Comprensivi della Scuola Secondaria di 1° grado Alatri 1, Alatri 2 e Guarcino. La conferenza, organizzata in collaborazione con il locale Comando Compagnia Carabinieri agli ordini del Capitano Leonardo ROSANO e la Dirigente Scolastica dell’IIS S. Pertini Dottoressa Daniela CONTE, ha visto gli studenti delle classi 4^ e 5^ del Chimico Biologico e quelli delle classi 2^ e 3^ degli I.C. della Scuola Secondaria di 1° grado alle prese con una riproduzione di una “scena del crimine”. Il Maggiore Cesare RAPONE del R.I.S., dopo aver presentato il reparto di investigazione dei Carabinieri, ha proseguito sul tema delle droghe in generale ed in particolare su quelle leggere. Questo è stato approfondito dal punto di vista chimico, normativo, e di come il R.I.S. sviluppi le relative ricerche ed affronti le singole situazioni. Subito dopo l’Ufficiale dell’Arma ha coinvolto gli alunni nella simulazione di alcune tecniche di esame della scena del crimine. Riproducendo una “scena del crimine” i ragazzi sono stati chiamati ad una vera e propria attività di repertamento: rilevamento delle impronte palmari e papillari, esaltazione delle tracce dei liquidi biologici e congelamento della scena del crimine. Gli studenti si sono mostrati particolarmente attenti e partecipativi, hanno formulato varie domande ponendo molta attenzione alle varie tecniche che di volta in volta venivano loro raccontate. Grande successo, quindi, per l’evento durato oltre due ore, con grande soddisfazione della Dirigente scolastica e della sua collaboratrice Professoressa Eleonora QUATTROCIOCCHI del Chimico Biologico che da anni si adoperano per promuovere iniziative che possano contribuire alla formazione dei giovani ragazzi oltre ad avere informazioni utili ai fini di un futuro orientamento professionale.

