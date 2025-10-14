Alatri – 65enne arrestato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di oggi, i militari della Stazione di Alatri hanno dato esecuzione a una ordinanza di espiazione di pena detentiva, emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 65enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la l’abitazione di residenza, dove dovrà espiare una condanna a mesi nove di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 1.600 euro per il reato di “traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope” commesso in Alatri negli anni 2021 e 2022.

Foto archivio